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Можно ли вернуть деньги за некачественные продукты, если обнаружили это уже дома?

02 июля 2015 10:02
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков. Диапазон обращений очень широкий.

Минчанин задает вопрос:
Я купил в магазине 4 йогурта, пришел домой, съел один и обнаружил, что они просроченные. Я могу вернуть деньги за все йогурты или только за те, что остались?

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:
Если вы приобрели в магазине некачественные продукты питания (в данном случае йогурты) и уже употребили в пищу хотя бы один из них, обнаружили, что это ненадлежащего качества товар, то вы имеете право вернуть в магазин все 4 упаковки, которые приобрели.

# общество # Некачественный товар # Ирина Коноплицкая

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