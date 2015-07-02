Можно ли вернуть деньги за некачественные продукты, если обнаружили это уже дома?

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков. Диапазон обращений очень широкий.

Минчанин задает вопрос:

Я купил в магазине 4 йогурта, пришел домой, съел один и обнаружил, что они просроченные. Я могу вернуть деньги за все йогурты или только за те, что остались?

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

Если вы приобрели в магазине некачественные продукты питания (в данном случае йогурты) и уже употребили в пищу хотя бы один из них, обнаружили, что это ненадлежащего качества товар, то вы имеете право вернуть в магазин все 4 упаковки, которые приобрели.