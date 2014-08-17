Можно ли пить воду из-под крана? Какую воду наливают в бутылки производители?

Новости Беларуси. Простая вода тоже может стать причиной очень непростого положения. И речь не о стихийном бедствии, а об обычном водопроводе, скважине, колодце. О том, что без преувеличения является основой жизнедеятельности человека. Без воды организм может продержаться всего несколько дней. Наш корреспондент Ольга Макей провела расследование и узнала, почему иногда вода из крана пахнет хлоркой, и неужели из того же самого крана ее разливают в бутылки для продажи в магазинах? А также вся правда о фильтрах для воды!

Ольга Макей, СТВ:

Этот сюжет мы решили начать с эксперимента. В этих бутылках — вода из водопровода, из святого источника и та, что продается в магазинах. Для чистоты эксперимента — все емкости одинаковы и пронумерованы. Мы попытались спросить у обычных потребителей: смогут ли понять, где какая вода и какая из них вкуснее?

Смогут ли минчане отличить водопроводную воду от бутилированной или родниковой расскажем чуть позже. А пока о том, что течет в кранах минских квартир.

Это начальник «Минскводопровода» пьет воду собственного производства — такая же в кранах столичных потребителей. В 65% квартир вода поступает из артезианских скважин глубиной до 300 метров. Остальная — из поверхностных источников — то есть из специальных водохранилищ. Именно поэтому в некоторых районах вода пахнет хлоркой.

Сергей Буслаев, начальник очистной водопроводной станции:

Данная вода попадает сюда из отстойников. Сначала происходит хлорирование (обеззараживание). Потом метод коагулирования. Все загрязнения, которые существуют в воде, осаждаются на наших очистных сооружениях. После отстойника вода попадает на скорые фильтры. Это завершающий этап очистки.

А вот контролируют воду 7 дней в неделю и даже несмотря на праздники. Пробы доставляют в специальных охлаждающих контейнерах, а содержимое тестируют на 59 показателей, причем исследуют то, что течет в кранах не только лаборанты водоканала, но и эпидемиологи. Показания говорят — пить можно! Кстати, ежедневно в городскую систему подают 460 тысяч кубических метров воды. То есть за двое суток горожане используют объем сравнимый с Минским морем.

Ольга Макей, СТВ:

Сейчас проведем еще один эксперимент. Сюда должен придти человек, который занимается продажей фильтров по очистке воды. Установим камеру и послушаем, что он нам расскажет.

Сначала при помощи прибора ТДС-метра (который, кстати, можно купить в интернете за 15 долларов) вам покажут, что вода из-под крана фактически опасна для жизни. Следом в дело идет электролизер. После него жидкость и вправду помутнела.

Потом вам скажут, что вода даже хуже, чем в офисе компании по продаже фильтров. Но такой фокус удивит разве что дилетанта, прогулявшего уроки химии в 11 классе. Прибор из школьной лаборатории подключается в розетку, по воде проходит ток, и соли, которые изначально содержатся в воде, выпадают в твердую форму. Жидкость в соседнем стакане осталась светлой, то есть фактически дистиллированной. Это значит, что в ней отсутствуют все полезные элементы — объясняют в лаборатории.

При помощи такого эксперимента можно понять, чем дистиллированная отличается от водопроводной. Для первой нужна лишь одна капля индикатора, чтобы выявить отсутствие солей кальция и магния.

Тем не менее от продавца фильтров вы услышите, что продукт уникален, а приобретая его получаете кучу бонусов. Вас причислят к вип-категории, предложат подарки и огромную скидку.

Развод чистой воды — уверяют в лаборатории. Вода из-под крана потемнела лишь потому, что содержит полезные микроэлементы, в частности, минеральные соли, необходимые организму человека.

Наталья Грушник, начальник химико-бактериологической лаборатории «Минскводопровд» УП «Минскводоканал»:

Это жесткий маркетинговый ход. Есть очень много звонков, и мы объясняем людям, почему происходит окраска. Неправда, что вода чернеет. Это элементарная химия. Действительно, безсолевая вода не даст окраски. Она дисциолированная. Фактически вы будете пить воду физиологически неполноценную.

Летом вода — самый популярный продукт. Прилавки с питьевой нередко размещают прямо у входа в магазин. Кстати, в этом небольшом супермаркете только за 2 недели жары продали 22 с половиной тысячи литров. Если посчитать по средней стоимости - заработали на воде упакованной в бутылки больше 10 тысяч долларов. Только вот добросовестно получают прибыль от такого продукта далеко не все. В Интернете нередко можно встретить упоминания о том, как бутилируют воду из обычной колонки.

Наталья Грушник, начальник химико-бактериологической лаборатории «Минскводопровд» УП «Минскводоканал»:

Мы встретили однажды воду, на которой честно (мои комплименты производителю) было написано, это не запрещает закон, что вода из водопроводной сети Минска. Он бутилирует — он продает. Вы хотите — покупайте. Часть скважин, которые используют производители, пробурены в те же горизонты, что и наши скважины. Поэтому вы в бутылке покупаете ту же воду, которая есть у вас в кране.

Действительно, на этикетках чаще всего указано — вода из артезианских источников. А вот в производстве есть 2 варианта, объясняют специалисты. Первый — это минимальная подготовка. К примеру, обезжелезивание. Во втором случае воду полностью обессоливают и либо сразу продают, либо обогащают минералами. Такую воду называют искусственной.

Наталья Гранская - Администратор торгового зала:

Бывают воды разные, многие указывают, что из артезианских источников, этот, например, указывает, что вода из освещенных источников.

Освященных источников в Беларуси десятки. Специалисты санитарных служб их тоже проверяют — таковы правила. Тезка победителя Евровидения — депутат Александр Рыбак рассказывает, этот родник в Слуцком районе оборудовали 5 лет назад, теперь за водой сюда приезжают даже из Минска.

Александр Рыбак, депутат Минского областного Совета депутатов Покрашевского сельского совета депутатов:

У нас из-под дерева выбивался источник, люди приходили, брали воду. Набрали воды, завезли в санстанцию. Я и сам удивился. Рядом дорога, поля, гербициды. Вода соответствует полностью всем показателям питьевой воды.

Совсем другое — вода из колодца. Чистота содержимого зависит от хозяина.

Галина Кобель, житель деревни Покрашево:

Все останавливаются, просят разрешения попить. Я говорю, 10 долларов и никаких проблем! Но это шутки. Пейте на здоровье, водичка чистенькая.

Колодец Галины Анатольевны в деревне Покрашево самый популярный — стоит у дороги. Пенсионерка рассказывает, эту воду пьет всю жизнь — лучше любой бутилированной.

Тем временем минчане пытаются отличить воду из-под крана от родниковой и бутилированной. Удалось это сделать лишь половине потребителей, принявших участия в эксперименте. 60 % — самой вкусной признали воду из магазина. А многим все три образца показались одинаковыми на вкус, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.