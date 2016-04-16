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Мотосезон в Беларуси: ожидаются традиционный мотопарад, специальные акции и конкурсы для мотоциклистов

16 апреля 2016 11:51
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовал мотосезон. В программе - традиционный мотопарад, специальные акции и конкурсы для мотоциклистов.

16 апреля площадка у Дворца спорта превратилась в территорию активного отдыха и ярких шоу-программ. Гостей мероприятия ожидают соревнования, показательные выступления участников, мастер-классы, тест-драйвы, презентации и розыгрыши. Ведущие мастерские Беларуси и представители стран СНГ примут участие в открытом чемпионате по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов и велосипедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья, байкер:
Нас любят, нас уважают, нам помогают на дороге, ценят. Это радует.

Сергей Репковец, байкер:
Мотоцикл намного быстрее передвигается в потоке. И, если вы уступите буквально на три секунды свое место, от вас это не убудет, и вы спасете этим самым чью-то жизнь.

Александр Коноплицкий, байкер:
Не правы люди, которые нарушают. А кто из них сидит за рулем мотоцикла или машины, это вопрос вторичный. И те, и другие бывают не правы, потому что, увы, это человеческий фактор.

# общество # Мотоциклисты

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