Мотосезон в Беларуси: ожидаются традиционный мотопарад, специальные акции и конкурсы для мотоциклистов

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал мотосезон. В программе - традиционный мотопарад, специальные акции и конкурсы для мотоциклистов.

16 апреля площадка у Дворца спорта превратилась в территорию активного отдыха и ярких шоу-программ. Гостей мероприятия ожидают соревнования, показательные выступления участников, мастер-классы, тест-драйвы, презентации и розыгрыши. Ведущие мастерские Беларуси и представители стран СНГ примут участие в открытом чемпионате по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов и велосипедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья, байкер:

Нас любят, нас уважают, нам помогают на дороге, ценят. Это радует.

Сергей Репковец, байкер:

Мотоцикл намного быстрее передвигается в потоке. И, если вы уступите буквально на три секунды свое место, от вас это не убудет, и вы спасете этим самым чью-то жизнь.

Александр Коноплицкий, байкер:

Не правы люди, которые нарушают. А кто из них сидит за рулем мотоцикла или машины, это вопрос вторичный. И те, и другие бывают не правы, потому что, увы, это человеческий фактор.