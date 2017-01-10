Мост, который забыли построить: уникальные чертежи проекта Либаво-Роменского путепровода 1901 года появились в Гомеле

Новости Беларуси. Мост, который забыли построить. Гомельские краеведы выкупили на аукционе чертежи проекта Либаво-Роменского путепровода 1901 года. Возможно, что сооружение было спроектировано на перспективу, ведь в начале XX века станция «Гомель Сортировочный» находилась вдали от центра города и в такой дорогой инфраструктуре необходимости не было. Впрочем, чертежи оставили перед историками немало вопросов: где должен был расположиться мост и почему он не был построен?

Этот симпатичный дом – все, что осталось от строений станции «Гомель Сортировочный» Либаво-Роменской железной дороги. Здание 1870 года постройки. Где-то здесь должен был быть возведен и тот самый путепровод, возможно, за тем поворотом.

180 саженей в длину и 10 саженей в высоту – проект путепровода разработан в 1901 году. Для того, чтобы узнать примерные размеры в привычных нам метрах, достаточно умножить на два. Сооружение серьезное и требовало немалых затрат. Вполне возможно, что путепровод был спроектирован на перспективу, ведь в начале XX века станция «Гомель Сортировочный» находилась вдали от центра города и в такой дорогой инфраструктуре острой необходимости там просто не было. Найти точный ответ историкам теперь только предстоит.

Юрий Панков, научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Представленные чертежи дают толчок к новому изучению истории строительства Гомеля, по крайней мере в первую очередь нужно сейчас его привязать его к определенной местности. Можно даже замахнуться на проектирование в 3D-модели.

До недавнего времени о планах гомельских градостроителей столетней давности у исследователей и вовсе не было никаких сведений. По сути, Либаво-Роменский путепровод – первый в истории Гомеля задокументированный нереализованный проект. Ценные чертежи краеведы случайно обнаружили на одном из электронных аукционов.

Сергей Ляпин, архитектор, краевед:

Такія дакументы могуць падказаць, як развіваўся Гомель, інжэнерныя сувязі, горадабудаўніцтва. Гэта ўсё маленькія пазлы.

К слову, спустя 60 лет неподалеку отсюда путепровод все же построили. Правда, к тому моменту от прежней станции «Гомель Сортировочный» остались лишь воспоминания. Вокзал не пережил вторую мировую, а сохранившиеся помещения стали жилыми домами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.