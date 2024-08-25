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Молодёжный театр устроил концерт выходного дня в Александровском сквере

25 августа 2024 07:39
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Старые песни о главном накануне звучали на площадке рядом с Купаловским в Минске. Концерт выходного дня в Александровском сквере устроил молодежный театр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодёжный театр устроил концерт выходного дня в Александровском сквере-2

Программа продлилась полтора часа. За это время на сцену вышли десятки любимцев публики. Это был 14-й концерт из 15, которые планируется провести на этой локации. Начиная с 25 мая, на сцене побывали ансамбли «Песняры», «Хорошки», солисты Белгосфилармонии, оркестр Вооруженных Сил и не только. И вот теперь настало время молодежного театра эстрады.

Молодёжный театр устроил концерт выходного дня в Александровском сквере-4

Екатерина Медведева, артистка молодежного театра эстрады:
Публика замечательная, люди настолько все энергичные, живые, улыбчивые. Думаю, они просто в восторге. Здесь под открытым небом просто замечательно послушать любимые, знакомые, песни.

Молодёжный театр устроил концерт выходного дня в Александровском сквере-6

Завершит серию концертов в Александровском сквере Национальный академический народный оркестр имени Жиновича. Он выступит в следующую субботу, 31 августа, с программой «Здравствуй, школа».

# Концерт в Минске

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