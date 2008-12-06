Молитвы об упокоении Патриарха Московского и всея Руси звучат в храмах по всему миру

Алексий II скончался на восьмидесятом году жизни – накануне утром в своей резиденции в Переделкино.

В адрес Русской православной церкви постоянно приходят соболезнования. В них Патриарха Алексия называют безусловным духовным лидером православия. Восстановленный храм Христа Спасителя, пожалуй, один из самых ярких символов патриаршества Алексия II. Сейчас здесь проходит церемония прощания. И хотя гроб с телом Патриарха привезли сюда только вечером, уже с 11 утра перед входом в церковь – огромная очередь из верующих, желающих проститься со своим пастырем.

Ранее Священный синод принял решение, что местоблюстителем патриаршего престола станет Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Он же возглавил комиссию по подготовке и проведению похорон Патриарха Московского и всея Руси. Алексий II будет погребен во вторник в Богоявленском кафедральном соборе в Москве – согласно его собственной воле.

О кончине Патриарха Московского и всея Руси Алексия II глубоко скорбит и Белорусская православная церковь. Свою душевную боль прихожане выражают и в книге соболезнований, которую сегодня открыли в управлении минской епархии. Целый день сюда идут люди. Рукописные слова скорби оставили представители различных конфессий. О горечи утраты пишут католики, мусульмане, иудеи и, конечно, православные.

Поминальные службы сегодня прошли во многих храмах Беларуси. Православные Минска были оповещены о смерти Патриарха звоном поминального колокола на Свято-Духовом кафедральном соборе. В этом же соборе прошла и панихида по Алексию II. Огромную потерю, постигшую Русскую православную церковь, разделяет весь белорусский народ.