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Могилевский музей имени Масленикова запустил уникальный проект «Тайное свидание с искусством»

08 июня 2026 17:42
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Искусство с пометкой «эксклюзивно». Очередь в Могилевский областной художественный музей имени Масленикова растянулась на полтора месяца вперед. Причина ажиотажа – необычный проект «Тайное свидание с искусством», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилевский музей имени Масленикова запустил уникальный проект «Тайное свидание с искусством»-2

Романтический вечер, когда музей работает только для двоих. В программе: персональная экскурсия, арт-квест и портреты в подарок.

Познакомиться с экспозициями Могилевского музея Масленикова можно в любой день. Но теперь попасть сюда можно и после закрытия. Правда, всего раз в неделю и совсем немногим. Здание бывшего Крестьянского банка пережило революцию и войну. Хранило партийные архивы и национальные сокровища. И вот впервые так радикально меняет свое назначение. На несколько часов оно становится местом для свиданий.

Могилевский музей имени Масленикова запустил уникальный проект «Тайное свидание с искусством»-4

Владислав Мельников, научный сотрудник Могилевского областного художественного музея имени П.В. Маслеников:
Музей закрывается, и он работает только для парочки, только для них двоих. Именно в этом заключается уникальность проекта. Работает команда профессионалов, работает фотограф отдельно, отдельно я – экскурсовод, отдельно смотритель. Мы организуем полностью комплексный хороший вечер, романтический, с погружением в искусство, в историю живописи.

Могилевский музей имени Масленикова запустил уникальный проект «Тайное свидание с искусством»-6

Наследие Беларуси – с XII века до современности. Эхо и музыка. Истории любви, застывшие в красках. Иконы XVII–XIX веков, могилевская школа резьбы… Все то, что формировало душу этого края, – на эти три часа личная вселенная влюбленных. Впереди – арт-квест: путешествие по залам в поисках секретного кода. А в тишине художественной мастерской гости могут попробовать себя в роли творцов и написать портреты друг друга. Этот уникальный формат «музей для двоих», кажется, уже нашел своих поклонников.

Ольга Емельянова, ведущий научный сотрудник Могилевского областного художественного музея имени П.В. Масленикова:
Что расписано на месяц – правда. У молодого поколения действительно есть интерес к этому проекту. Нам часто даже не звонят, а пишут именно в личку в Instagram. То есть это большой показатель того, что этим заинтересовалось действительно молодое поколение.

Могилевский музей имени Масленикова запустил уникальный проект «Тайное свидание с искусством»-8

Сейчас музей Масленикова нащупывает новые романтические элементы. К открытию готовят еще одну точку притяжения для влюбленных – балкон с видом на центр города, который станет свидетелем их новых историй.

Подробнее в видео.

# Ольга Емельянова # Музеи Беларуси # Владислав Мельников

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