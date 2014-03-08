Новости Беларуси. Сбалансированное питание для пенсионеров. Могилевские студенты разработали необычные консервы для пожилых людей. По словам разработчиков, продукт призван предотвращать болезни старости. На его изобретение Могилевский университет продовольствия уже получил патент. В планах запустить консервы в продажу уже к концу года.

Консервы для детского питания, соки, морсы, овощные закуски. Разработкой всевозможных рецептур для пищевой промышленности нашей страны в Могилевском университете продовольствия занимаются много лет. Но на создание продукта, ориентированного именно на пожилых людей, здесь рискнули пойти впервые.

Дарья Тюникова, студентка 4 курса технологического факультета Могилевского государственного университета продовольствия:

Для людей пожилого возраста это очень важно. Чтобы они поддерживали свое здоровье, питались не только вкусно, но это было действительно полезно для организма. В наших консервах содержатся все полезные вещества, они сбалансированы по составу, что приносит пользу для людей пожилого возраста.

По данным ВОЗ, число пожилых людей с каждым годом увеличивается. С возрастом, да и из-за неправильного питания, зачастую начинаются и проблемы со здоровьем. Новый продукт как раз и призван бороться с обоими факторами.

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:

При разработке продукта молодые изобретатели, в первую очередь, сделали акцент на его полезность и вкусовые качества. Позаботились даже о том, чтобы консервы для пожилых людей легко усваивались организмом.

Лариса Доброскок, старший преподаватель технологического факультета Могилевского государственного университета продовольствия:

В составе этих консервов мясо птицы, печень, морковь и другие компоненты. Так, чтобы полностью обеспечить организм витаминами А, Д, Е.

Артур Маклаков, студент 4 курса технологического факультета Могилевского государственного университета продовольствия:

Наши разработки не остаются в стенах университета и только на бумаге. Они внедряются активно в производство, разрабатывается новая продукция, а потребители могут ее изучить, попробовать.

О цене продукта пока говорить рано. Но этот фактор, разработчики, безусловно, учли.

Валентина Тимофеева, заведующая кафедрой технологии пищевых производств Могилевского государственного университета продовольствия:

Мы утвердили технические условия, разработали технологическую инструкцию, утвердили рецептуру. Поэтому у нас все готово для того, чтобы мы могли на заводе делать это внедрение. И в ближайшее время наш университет считает, что поскольку мы находимся в регионе Могилевской области — мы хотим внедрить это на предприятии на нашей территории.

Пока речь идет о консервах для пожилых людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Но уже в ближайшее время в университете планируют значительно расширить ассортимент. В планах у разработчиков запустить новый продукт в продажу уже к концу года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.