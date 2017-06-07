Мобильные приемные: 7 июня задать вопросы представителям Администрации Президента можно в Белоозерске и Светлогорском райисполкоме

Новости Беларуси. Мобильные приемные. Представители Администрации Президента вновь отправляются на встречу с жителями регионов. Задать персональный вопрос, поделиться своими проблемами с чиновниками 7 июня можно будет в Белоозерске и Светлогорском райисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.