Мобильные приемные: 7 июня задать вопросы представителям Администрации Президента можно в Белоозерске и Светлогорском райисполкоме

Новости Беларуси. Мобильные приемные. Представители Администрации Президента вновь отправляются на встречу с жителями регионов. Задать персональный вопрос, поделиться своими проблемами с чиновниками 7 июня можно будет в Белоозерске и Светлогорском райисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первом случае личный прием граждан будет вести помощник Президента – инспектор по Брестской области Василий Герасимов. Во втором – начальник главного управления кадровой политики администрации Президента Юрий Кривошеев. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.