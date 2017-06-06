Прямой эфир

Генри Резник: «Цель жизни – сама жизнь. И нужно делать всё, чтобы большинству жилось комфортней и свободней»

06 июня 2017 18:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации:
Очень хорошо было бы, если бы, всё-таки, рассталась Европа с теми фобиями, которые у неё есть, и которые тоже имеют свои глубинные причины. Потому что на протяжении длительного времени, в общем, вот это некое противостояние – оно было, но, что касается Советского Союза, он внедрил ценности в Восточную Европу, в сущности, до сих пор.

Вот эта протестная волна, она, соответственно, имеется.

Поэтому, знаете что? Всё-таки, во главу угла надо ставить разум, учитывать реальную ситуацию, не замахиваться ни на какую такую высокую какую-то духовность, которая должна руководствовать человеком. Знаете, цель жизни какая? Цель жизни – сама жизнь. И поэтому нужно делать всё для того, чтобы большинству людей, всё-таки, жилось комфортней, удобней и свободней.  

Полностью интервью смотрите здесь 

# общество # Беларусь-Россия # Генри Резник

Другие новости рубрики

Все новости
Генри Резник: «Хотелось бы, чтобы развивалось наше общество по западному тренду. Нам нечего брать от Востока»
06 июня 2017 18:54

Генри Резник: «Хотелось бы, чтобы развивалось наше общество по западному тренду. Нам нечего брать от Востока»

Генри Резник: «Когда происходят резкие изменения в сферах труда, быта, досуга – на это откликается преступность»
06 июня 2017 18:53

Генри Резник: «Когда происходят резкие изменения в сферах труда, быта, досуга – на это откликается преступность»

«Многим героям повезло, что они развились в эпоху войн, Котовский и Чапаев, например». Генри Резник о теории Ломброзо
06 июня 2017 18:53

«Многим героям повезло, что они развились в эпоху войн, Котовский и Чапаев, например». Генри Резник о теории Ломброзо