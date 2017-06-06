Генри Резник: «Цель жизни – сама жизнь. И нужно делать всё, чтобы большинству жилось комфортней и свободней»

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации:

Очень хорошо было бы, если бы, всё-таки, рассталась Европа с теми фобиями, которые у неё есть, и которые тоже имеют свои глубинные причины. Потому что на протяжении длительного времени, в общем, вот это некое противостояние – оно было, но, что касается Советского Союза, он внедрил ценности в Восточную Европу, в сущности, до сих пор.

Вот эта протестная волна, она, соответственно, имеется.

Поэтому, знаете что? Всё-таки, во главу угла надо ставить разум, учитывать реальную ситуацию, не замахиваться ни на какую такую высокую какую-то духовность, которая должна руководствовать человеком. Знаете, цель жизни какая? Цель жизни – сама жизнь. И поэтому нужно делать всё для того, чтобы большинству людей, всё-таки, жилось комфортней, удобней и свободней.