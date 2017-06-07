Прямой эфир

Молодежные трудотряды в Беларуси: отдохнуть и заработать летом захотели более тысячи студентов и школьников Гродно

07 июня 2017 06:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не только отдохнуть, но и заработать. Свыше тысячи студентов и школьников Гродно на время летних каникул записались в Молодежные трудовые отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особой популярностью пользуется сфера услуг. Например, работа в пунктах проката. У молодых людей полноценный рабочий день и стабильная зарплата. Кстати, за три летних месяца можно получить до 1800 рублей.

Молодежные трудотряды в Беларуси: отдохнуть и заработать летом захотели более тысячи студентов и школьников Гродно-1

Евгений Левшик, второй секретарь Гродненского городского комитета БРСМ:
Студенческие отряды были и остаются настоящей школой лидерства. Там выявляются лучшие качества. Ребята уже осознают, что они заработали эти деньги своим собственным трудом. Они их по-другому ценят совершенно.

Молодых людей готовы принять на работу три десятка государственных и частных предприятий города. Опыт и профессионализм белорусских студентов востребован и за пределами страны. Будущих педагогов уже третий год подряд приглашают поработать в одном из оздоровительных комплексов на берегу Черного моря в Анапе.

# общество # Стройотряды в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Генри Резник: «Цель жизни – сама жизнь. И нужно делать всё, чтобы большинству жилось комфортней и свободней»
06 июня 2017 18:54

Генри Резник: «Цель жизни – сама жизнь. И нужно делать всё, чтобы большинству жилось комфортней и свободней»

Генри Резник: «Хотелось бы, чтобы развивалось наше общество по западному тренду. Нам нечего брать от Востока»
06 июня 2017 18:54

Генри Резник: «Хотелось бы, чтобы развивалось наше общество по западному тренду. Нам нечего брать от Востока»

Генри Резник: «Когда происходят резкие изменения в сферах труда, быта, досуга – на это откликается преступность»
06 июня 2017 18:53

Генри Резник: «Когда происходят резкие изменения в сферах труда, быта, досуга – на это откликается преступность»