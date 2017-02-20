МНС: в Брестской области от уплаты налога на социальное иждивенчество освобождено почти 500 человек

Новости Беларуси. От уплаты сбора на финансирование государственных расходов в связи со сложной жизненной ситуацией только в Брестской области освобождено почти полтысячи человек. Такое решение было принято по результатам детального рассмотрения каждого обращения. Всего жители региона получили около 70 тысяч извещений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Юрий Лилисон, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Брестской области:

Многие граждане предоставили нам дополнительные сведения, которых не было в налоговых органах. В основном, это граждане, которые находились за границей. После срока уплаты граждане также имеют право обратиться в налоговые органы за разъяснением. Кроме этого, граждане имеют право обратиться в исполнительный комитет за освобождением от сбора. Поэтому работа в данном направлении будет продолжена.

До конца месяца во всех регионах страны работают специальные комиссии. В местные исполнительные органы с подтверждающими документами могут обращаться те, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации и по объективным причинам не может участвовать в финансировании госрасходов.

Все сложности специалисты принимают во внимание. По результатам обращения может быть вынесено решение о полном освобождении от уплаты сбора или его сокращении. Если извещение от налоговой в почтовом ящике окажется после 20 февраля – на то, чтобы оплатить счет, есть 30 календарных дней.