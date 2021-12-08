Митрополит Вениамин о третьих Рождественских чтениях: мы обсуждаем, что можно сделать на пользу нашего общества

Новости Беларуси. 1030-летие основания Полоцкой епархии и 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Сразу двум значительным юбилеям в 2021 году посвящены III Рождественские чтения Минской митрополии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их рамках встреча прошла в Миноблисполкоме. На ней еще раз была подчеркнута важность взаимодействия власти и духовенства. Не обошлось и без приятных моментов – вручения наград. Были отмечены заслуги представителей духовенства, педагогов и медицинских работников. В центре внимания форума – духовное и религиозно-философское наследие Белой Руси. Его значение в жизни современного общества.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мы обсуждаем, что можно сделать на пользу нашего общества, где еще какие можно приложить совместные усилия по различным направлениям. Со стороны церкви мы больше внимания обращаем на духовную составляющую и на внутреннюю жизнь каждого человека, стараемся предложить духовное осмысление и наполнение жизни. Со стороны государства оказывается забота о внешней стороне жизни. И у нас есть много общих проектов, которые приносят добрые результаты.

В подготовке чтений объединены усилия церкви и государства. Участие приняли представители образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, выбран двойной формат – прямое общение и онлайн-трансляции.