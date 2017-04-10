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Митрополит Павел: в дни Святой Четыредесятницы стоит заглянуть во внутренний мир

10 апреля 2017 13:30
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Новости Беларуси. У христиан наступила самая строгая неделя Великого поста. Есть разрешается только сырые овощи, фрукты, орехи и хлеб, а в пятницу и вовсе принято обходится без пищи в знак скорби по распятому Спасителю.

Нынешняя неделя предшествует Пасхе. С понедельника идет отсчет дней, символизирующих последние часы пребывания Иисуса Христа на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Во все дни Святой Четыредесятницы стоит заглянуть во внутренний мир. Если найдем там что-то недоброе и нечистое, надо принести покаяние, исправится, изменить свой ум, изменить свой внутренний мир. Тогда произойдет перемена к доброму, чтобы в нас воспламенилась подлинная христианская любовь.

Воскресение Христово православные и католики отметят 16 апреля. Все дни Страстной седмицы церковь называет «святыми» и «великими».

# общество # Митрополит Минский и Заславский Павел # Пасха

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