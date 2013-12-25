Митрополит Павел, новый глава белорусской православной церкви: Я знаю, как Митрополита Филарета любят в Беларуси

Новости Беларуси. Митрополит Филарет уходит на пенсию. Соответствующее решение принял сегодня Священный синод. Таким образом прошение, поданное ранее Патриаршим Экзархом всея Беларуси в связи с достижением им 75-летнего возраста, удовлетворено.

Синод выразил сердечную благодарность Преосвященному митрополиту Филарету за 35 лет служения на белорусской земле. За это время было открыто 10 епархий, новые монастыри, духовные школы. Кроме того установлен доброжелательный и конструктивный диалог с государственной властью и общественными организациями.

Также Синод поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за готовность обеспечить достойный уровень жизни Преосвященного митрополита Филарета.

Кроме того Синод сегодня назначил нового митрополита Минского и Слуцкого. Им стал рязанский архиерей Павел. И как сообщили в пресс-службе белорусской православной церкви, он же отныне будет и Патриаршим Экзархом всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фильм «Митрополит Филарет: служение Церкви и Отечеству»

Телеканалу СТВ одному из первых удалось записать интервью с новым главой белорусской православной церкви.

Павел, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх Беларуси:

Для меня, с одной стороны, это очень большая честь, а, с другой, очень большая ответственность. И я с внутренним духовным трепетом воспринимаю эту новость, потому что быть не только Епархиальным архиерем, но еще и Патриаршим Экзархом Беларуси после митрополита Минского и Слуцкого Филарета... Я знаю, как его любят в Беларуси, поэтому после такого маститого иерарха Русской православной церкви быть вместо него - очень трепетно и очень ответственно.

Митрополит Павел родился в 1952-ом году в Караганде в семье рабочих. Окончил Московскую духовную академию. Главой новообразованной Рязанской митрополии был назначен два года назад. До этого он был епископом Зарайским, управляющим Патриаршими приходами в США и временно в Канаде.



