Мишель Обама научит зрителей «Улицы Сезам» сажать овощи

Первая леди США откроет юбилейный, 40-й сезон телешоу «Улица Сезам» - в одном из эпизодов она расскажет маленьким зрителям о том, как правильно разводить огород.

Как обещают продюсеры, Мишель Обама, которая после инаугурации супруга разбила огород прямо перед Белым домом, появится в эфире передачи 10 ноября. Причем увидеть новую программу смогут телезрители в более чем 120 странах мира. Первая леди объяснит обитателям «Улицы Сезам», почему так полезно здоровое питание, а также научит их сажать картошку, огурцы и салат латук.

«Все, что нужно этим семенам, - солнце, почва и вода. Если вы будете питаться такой здоровой пищей, вы вырастете такими же большими и сильными, как я, - призналась миссис Обама. - Я уверена, что вам понравятся эти овощи, потому что они не только полезные, но и очень вкусные!»

Пригласив Мишель в качестве телеведущей, «Улица Сезам» хочет привлечь внимание зрителей к своему новому проекту под названием «Мой растущий зеленый мир» (My World is Green & Growing), пишет Newsru.com.