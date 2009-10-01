Почему многие белорусы провели «День без автомобиля» в авто?

22 сентября на планете Земля провели глобальную акцию «День без автомобиля». На 24 часа людям предложили отказаться от машин.

Впрочем, цель акции не просто заставить автолюбителей ходить пешком, а скорее задуматься о глобальных экологических проблемах. Белорусы к глобальному движению за экологию присоединились уже во второй раз. Правда, движение мировое мы поддержали несколько странно. Движением автомобильным.

Если пять лет назад проблема пробок в Минске была весьма призрачной, то сегодня дистанцию, которую мы брали за 15 минут, возьмём, в лучшем случае, за полчаса. И вариантов развлечений в дорожной рутине у водителей немного.

Расширить магистрали, построить многоуровневые транспортные развязки, которых уже в планах на будущее целых четыре. И по-прежнему не пускать большегрузные фуры ближе МКАДа, что нашему транзитному государству стоит немалых сил. Только лёгкие минчан от выхлопных газов эти меры едва ли избавят.

Рецепт загрязнения столицы. Оксид углерода, оксид азота, сажа, которой больше всего, и летучие органические соединения. 85% выбросов вредных веществ приходятся на долю автотранспорта. Причём прогнозы неутешительны. Если сегодня по городу ездят около 600 тысяч автомобилей, с каждым годом их будет больше примерно на сотню.

О преимуществах экологически чистого транспорта, девушка Настя решила нам объяснить наглядно. Крутим педали в сторону центра. Со своим двухколёсным другом она не расстаётся даже не столько ради спортивных форм. Офис от дома недалеко. Да и засекала не раз, тот же маршрут на автобусе занимает времени в два раза больше.

Хотя для некоторых минчанок – и эта скорость не предел. Участница конкурса «Мисс Минск-2009» однажды прыгнула с парашютом и поняла, воздух – её стихия.

– Испытываю ощущения лёгкости и экстрима. Когда ты летишь, всё кажется гораздо меньше. Интересное чувство. Просто любуешься красотой и пейзажем Беларуси, – отмечает участница конкурса «Мисс Минск-2009» Марина Апимако.

Ни тебе пробок, ни тебе опозданий. На ногу никто не наступит, да и причёску не испортят. Одним словом – телепортация. Каждый раз, когда Марина берёт жёлтую машину на прокат, надеется, наступит время и у всех будет свой вертолёт.

Пока Марина кружит в воздухе. Мы с Настей говорим о более приземлённом и доступном. Там где зелёный – пешеходу. Велосипедисту, как и водителю, не так просто.



– К сожалению, парковки есть не везде. Очень неудобно. Вот мне сейчас надо зайти в магазин, а велосипед оставить негде, – отмечает наша собеседница Анастасия.

Космическая альтернатива машине – трамвай нового поколения, пока проходит апробацию на трамвайной парковке. Электрическое чудо два месяца обкатывали в городе. Судя по реакции пассажиров, водители сделали вывод. Ради поездки на таких машинах, минчане точно оставят свои авто в гаражах.

Путями, которые вне проезжей части, главное, оснастить все районы города. Ведь за этими трамваями будущего, говорят на белорусских производствах, и само транспортное будущее столицы. Хорошая экология, в том числе и скорость, сегодня европейская тенденция.

– Наше предприятие и в настоящее время выпускает альтернативу двигателям внутреннего сгорания – троллейбусы и трамваи, которые стопроцентно экологически чистый вид транспорта. В дальнейшем это направление получит всё большее развитие, – считает главный конструктор «Белкоммунмаш» Олег Быцко.

А пока мы с Настей проезжаем последние километры. Причем, не только сегодня, но и, похоже, в этом сезоне. И зимой любительнице экологически чистого вида транспорта опять придётся сесть в автобус. Между тем, она надеется, что уже следующим летом по велодорожке можно будет ездить не только на работу, но и в другой конец города.