У кассиров минских автовокзалов появился свой дресс-код

Темно-синяя форма продавцов билетов с недавнего времени стала визитной карточкой столичных автовокзалов.

Форменную одежду пошили местные кутюрье из специализированного ателье. Над эскизом работали долго, перебрав множество вариантов. В итоге остановились на темно-синем пиджаке и юбке. Выбрали немаркий цвет и практичный материал.

По заказу филиала «Минский автовокзал» были сшиты 80 комплектов формы для кассиров автовокзалов «Московский» и «Восточный», а также автостанций «Автозаводская» и «Юго-Западная». Стоимость одного костюма - около Br280 тыс. Половину суммы оплатило предприятие, остальную часть - обладательницы костюмов, информирует БЕЛТА.