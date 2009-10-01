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У кассиров минских автовокзалов появился свой дресс-код

01 октября 2009 12:34
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Темно-синяя форма продавцов билетов с недавнего времени стала визитной карточкой столичных автовокзалов.

Форменную одежду пошили местные кутюрье из специализированного ателье. Над эскизом работали долго, перебрав множество вариантов. В итоге остановились на темно-синем пиджаке и юбке. Выбрали немаркий цвет и практичный материал.

По заказу филиала «Минский автовокзал» были сшиты 80 комплектов формы для кассиров автовокзалов «Московский» и «Восточный», а также автостанций «Автозаводская» и «Юго-Западная». Стоимость одного костюма - около Br280 тыс. Половину суммы оплатило предприятие, остальную часть - обладательницы костюмов, информирует БЕЛТА.

# общество

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