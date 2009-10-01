Управление интернетом передадут международному сообществу

Корпорация ICANN, занимающая ключевое положение в системе регулирования развития всемирной сети, отныне будет отчитываться не перед правительством США, а перед всем интернет-сообществом.

ICANN подписала новое соглашение с Министерством торговли США об управлении глобальной сетью Интернет. Документ подписан на бессрочный период и вступает в силу с 1 октября 2009 года. 30 сентября 2009 года истек срок старого соглашения.

ICANN - международная некоммерческая организация, созданная 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования интернета.

Как ожидают аналитики, соглашение сделает интернет более интернациональным: оно создаст несколько надзорных советов с участием международных представителей. Правительство США, как и раньше, будет вправе указывать ICANN, что она должна сделать, однако эти рекомендации не будут иметь юридической силы. Этот шаг станет вехой в процессе «приватизации» глобальной сети.

Соглашением предусмотрена обязанность ICANN периодически, не реже одного раза в год, отчитываться не только перед правительством США, но перед всеми структурами, представленными в ICANN и действующими при этой организации. Это касается и Консультативного комитета государственных представителей (GAC, Governmental Advisory Committee) при ICANN, в котором сейчас представители от более 80 государств. Кроме того, будет создана своего рода ревизионная комиссия, которая раз в три года будет готовить полный отчет о выполнении ICANN обязанностей по управлению Интернетом. Причем члены комиссии будут назначаться как президентом ICANN, так и председателем GAC.

Многие организации, включая Еврокомиссию, активно выступали за изменение системы, являющейся, по их мнению, несправедливой и устаревшей. Исполнительный орган ЕС согласен с тем, что управление сетью может быть оставлено ICANN, однако при этом в организации должны появиться места для представителей Северной и Южной Америк, Европы, Азии, Африки и Австралии, которые будут обсуждать текущие проблемы и давать рекомендации. Другие страны, такие как, например, Китай и Россия, указывали на то, что следующий миллиард интернет-пользователей будет в большинстве своем из развивающихся стран.

В качестве примера предвзятости ICANN приводится недавний отказ этой организации создать отдельный домен .ххх, где с целью лучшего регулирования размещались бы материалы «для взрослых». После изменений в ICANN ожидается масштабная либерализация правил создания новых доменов. Уже есть запросы на имена .Berlin, .eco и .green, передает БЕЛТА.