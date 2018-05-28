Новости Беларуси. Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси, показали в программе «Минск и минчане».
Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?
Также рассказали, что в ближайших планах у специалистов «Минскзеленстроя» – облагородить стоянки для велосипедов.
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Возле велодорожек появятся велопарковка, скамеечка и «живая» стена сзади.
Чтобы человеку было комфортно отдыхать на этой площадке.
И цветочное оформление ещё и благоухает, петуния даёт нежный аромат. Такая же «живая» стена появится возле Дворца спорта – мы установим цветочное оформление. Кроме того, цветочные композиции в каждом районе обновляются.