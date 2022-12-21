Минской областной детской клинической больнице вручили новое медоборудование в рамках акции «Наши дети»

Новости Беларуси. В Минской областной детской клинической больнице прошла благотворительная акция «Наши дети». Лечебно-диагностический корпус посетили гости из Белорусского детского фонда. И не с пустыми руками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они передали больнице современный электрохирургический комплекс для проведения биопсий. Это оборудование предназначено для диагностики пациентов с патологиями желудочно-кишечного тракта. Поздравили и маленьких пациентов. Каждый из них получил сладкие подарки. Ребят ждал еще один приятный сюрприз. Преподаватели и студенты университета культуры и искусств подготовили театрализованное новогоднее представление.

Галина Пронько, председатель Минского областного отделения Белорусского детского фонда:

Мы вручаем хирургический блок. Эти средства мы собрали со всей Минской области, чтобы каким-то образом все-таки облегчить участь наших деток, которые оказались на лечении в больнице.

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:

В прошлом году в День защиты детей они нам подарили лапароскопическое оборудование. В этом году это электрохирургический блок для выполнения малоинвазивных оперативных вмешательств при взятии биопсии полипов. То есть наше кредо – делать детям как можно менее травматичные исследования, операции. И они нам помогают в этом.

Марина Мармулевская, преподаватель БГУКИ:

Мы представляем волонтерский клуб «СЛОН» Белорусского государственного университета культуры и искусств. И по старой доброй традиции мы дарим детям праздник с волшебными пузырями, подарками.