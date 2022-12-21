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Минской областной детской клинической больнице вручили новое медоборудование в рамках акции «Наши дети»

21 декабря 2022 14:43
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Новости Беларуси. В Минской областной детской клинической больнице прошла благотворительная акция «Наши дети». Лечебно-диагностический корпус посетили гости из Белорусского детского фонда. И не с пустыми руками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минской областной детской клинической больнице вручили новое медоборудование в рамках акции «Наши дети»-1

Они передали больнице современный электрохирургический комплекс для проведения биопсий. Это оборудование предназначено для диагностики пациентов с патологиями желудочно-кишечного тракта. Поздравили и маленьких пациентов. Каждый из них получил сладкие подарки. Ребят ждал еще один приятный сюрприз. Преподаватели и студенты университета культуры и искусств подготовили театрализованное новогоднее представление.

Минской областной детской клинической больнице вручили новое медоборудование в рамках акции «Наши дети»-4

Галина Пронько, председатель Минского областного отделения Белорусского детского фонда:
Мы вручаем хирургический блок. Эти средства мы собрали со всей Минской области, чтобы каким-то образом все-таки облегчить участь наших деток, которые оказались на лечении в больнице.

Минской областной детской клинической больнице вручили новое медоборудование в рамках акции «Наши дети»-7

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
В прошлом году в День защиты детей они нам подарили лапароскопическое оборудование. В этом году это электрохирургический блок для выполнения малоинвазивных оперативных вмешательств при взятии биопсии полипов. То есть наше кредо делать детям как можно менее травматичные исследования, операции. И они нам помогают в этом.

Минской областной детской клинической больнице вручили новое медоборудование в рамках акции «Наши дети»-10

Марина Мармулевская, преподаватель БГУКИ:
Мы представляем волонтерский клуб «СЛОН» Белорусского государственного университета культуры и искусств. И по старой доброй традиции мы дарим детям праздник с волшебными пузырями, подарками.

Минской областной детской клинической больнице вручили новое медоборудование в рамках акции «Наши дети»-13

В клинике более 20 профильных отделений. Сейчас здесь на лечении находятся около 600 детей.

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# Благотворительная акция # общество # Галина Пронько # Дмитрий Зайцев # Марина Мармулевская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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