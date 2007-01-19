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Минск - самый благоустроенный город страны

19 января 2007 15:06
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Столица заняла 1-е место в республиканском смотре-конкурсе санитарного состояния и благоустройства по итогам минувшего года. Такое соревнование проводится в стране с 1998 года. Прошлым победителем был Витебск. Во время подведения итогов конкурса оценивается работа как коммунальных служб, так и архитектуры и строительства по наведению порядка в регионах. Как отмечают специалисты, таких высоких результатов столица достигла благодаря большому вниманию правительства и руководства Минска. Высокую оценку проводимой работе по благоустройству дают не только горожане, но и гости столицы. Сегодня в городе продолжают активно благоустраиваться дворовые территории, устанавливаться малые архитектурные формы.
# общество

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