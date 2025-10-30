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30 октября во всех регионах Беларуси пройдут профсоюзные правовые приёмы

30 октября 2025 07:29
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За день решить трудовой вопрос – 30 октября во всех регионах страны пройдут профсоюзные правовые приемы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 октября во всех регионах Беларуси пройдут профсоюзные правовые приёмы-2

В последний четверг месяца по сложившейся традиции юристы ФПБ проведут прием граждан. Специалистам можно задать вопросы, связанные с трудовыми отношениями, пенсионным законодательством, получить квалифицированную помощь в решении трудовых споров с нанимателями. Как показывает практика, такая форма работы востребована: только на сентябрьском правовом приеме профсоюзным юристам поступило более 570 обращений.

30 октября во всех регионах Беларуси пройдут профсоюзные правовые приёмы-4

Татьяна Лазаревич, советник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
В основном характер вопросов касался контрактной формы найма, полноты и своевременности выплаты заработной платы, а также восстановления стажа, необходимого для назначения пенсии. Например, работницу системы здравоохранения интересовал вопрос правомерности продления с ней трудовых отношений на год, при всем том, что до достижения ее пенсионного возраста необходимо было заключить трудовые отношения на полтора года. Для разрешения сложившейся ситуации нанимателю даны соответствующие рекомендации по приведению контракта в соответствии с действующим законодательством.

Особая ценность таких приемов в доступности и оперативности. Человек может обратиться за консультацией или помощью непосредственно в районе проживания. Время и место профсоюзного приема в каждом районе или городе можно узнать в областных и Минском городском объединениях профсоюзов.

# Профсоюзы в Беларуси

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