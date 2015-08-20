Прямой эфир

Минск: жильцы домов по улице Лопатина возмущены поведением столичного инженера и его жалобой на шлагбаум в их дворе

20 августа 2015 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После выхода сюжета на телеканале СТВ о шлагбауме, который мешает жить столичному инженеру Виктору Колодяжному, телефоны горячей линии СТВ буквально кипели от возмущенных звонков телезрителей. Жильцы тех самых домов по улице Лопатина массово выражали претензии к объективности подачи материала в эфир и в адрес самого героя.

Татьяна Шаврук:
Когда я увидела по вашему телеканалу сюжет об этом мужчине, который жаловался на то, что он не может попасть на рабочее место, у меня просто пропал дар речи от такой наглости. Я была свидетелем, как этот человек ломает шлагбаум нашего товарищества, ругается матом на весь двор.

Недавно Виктор Колодяжный яро протестовал по факту установки шлагбаума во дворе, где находится его офис.

Валентина Егоренко, консьерж:
Сначала мы просто не понимали, как это человек начинает сразу ругаться. Я говорю «здравствуйте» — он начинает матом на меня ругаться. Не вступает со мной в разговор, а выходит и начинает ломать шлагбаум. 

# общество # Дворы Минска

Другие новости рубрики

Все новости
Стадо коз содержит минчанка во дворе своего дома — соседи пожаловались на СТВ
20 августа 2015 11:32

Стадо коз содержит минчанка во дворе своего дома — соседи пожаловались на СТВ

В городке цветочных фантазий. Ежегодный фестиваль цветов прошёл в Беларуси
20 августа 2015 10:18

В городке цветочных фантазий. Ежегодный фестиваль цветов прошёл в Беларуси

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение, погоде присвоен красный уровень опасности
20 августа 2015 10:03

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение, погоде присвоен красный уровень опасности