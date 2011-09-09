Горисполком предлагает брестчанам создать туристический бренд города

Речь идет об изображении, по которому с легкостью можно будет определить, что в том или ином случае речь идет именно о Бресте. С этой целью городскими властями объявлен конкурс “на разработку эскиза туристического бренда Бреста”. Проект-победитель и возьмут за основу при создании основного макета. Сроки подачи предложений от творческих мастерских, предприятий и учреждений города – до 30 сентября 2011 года. Уже 5 октября жюри подведет итоги и материально поощрит призеров конкурса. Миллион рублей получит разработчик лучшего эскиза, 600 тысяч – второй претендент и 400 тысяч рублей заплатят за третье место. Более подробная информация о конкурсе на сайте горисполкома city.brest.by.