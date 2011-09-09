Интернет будут активнее использовать в Беларуси для проведения идеологической работы с населением

Об этом в Гродно заявил первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков на встрече с идеологическим активом региона.

При этом и сами работники должны досконально владеть всеми современными средствами коммуникации. Главная задача – достучаться до каждого конкретного человека. Сегодня важен индивидуальный подход.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь:

Есть Интернет, есть социальные сети. Их не перекроешь. И надо думать как использовать эти возможности, но для позитивных вещей. Для созидания, а не разрушения. Понятно, что в этой ситуации люди более индивидуальны. И надо думать как воздействовать на сообщество, на коллектив и более точно на конкретного человека.