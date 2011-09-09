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Интернет будут активнее использовать в Беларуси для проведения идеологической работы с населением

09 сентября 2011 13:45
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Об этом в Гродно заявил первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков на встрече с идеологическим активом региона.

При этом и сами работники должны досконально владеть всеми современными средствами коммуникации. Главная задача – достучаться до каждого конкретного человека. Сегодня важен индивидуальный подход.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь:
Есть Интернет, есть социальные сети. Их не перекроешь. И надо думать как использовать эти возможности, но для позитивных вещей. Для созидания, а не разрушения. Понятно, что в этой ситуации люди более индивидуальны. И надо думать как воздействовать на сообщество, на коллектив и более точно на конкретного человека.

# общество # Интернет # Белоруссия

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