«Минск и минчане: 10 веков истории». В городской ратуше около 200 ученых говорят о развитии столицы

Новости Беларуси. В городской ратуше накануне юбилея столицы открылась международная научно-практическая конференция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около 200 ученых размышляют о развитии столицы и проливают свет на неизвестные факты о древнем городе.
И у каждого жителя с Минском связана своя, уникальная история.
Вадим Кошман, заведующий отделом Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Для меня Минск – это город, в который всегда хочется возвратиться, когда ты уезжаешь куда-то хотя бы на несколько дней. Приезжая в город, ты видишь его чистым, уютным, комфортным. Он ничем не уступает ряду европейских городов со своей средневековой и позднесредневековой архитектурой. Город имеет свой характер, свой дух, свой совершенно уникальный облик, который отличает его от других.
Конференция продолжится и 8 сентября. В городской ратуше также можно увидеть и выставку археологических артефактов.