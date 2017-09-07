«Минск и минчане: 10 веков истории». В городской ратуше около 200 ученых говорят о развитии столицы

Около 200 ученых размышляют о развитии столицы и проливают свет на неизвестные факты о древнем городе.

Вадим Кошман, заведующий отделом Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Для меня Минск – это город, в который всегда хочется возвратиться, когда ты уезжаешь куда-то хотя бы на несколько дней. Приезжая в город, ты видишь его чистым, уютным, комфортным. Он ничем не уступает ряду европейских городов со своей средневековой и позднесредневековой архитектурой. Город имеет свой характер, свой дух, свой совершенно уникальный облик, который отличает его от других.