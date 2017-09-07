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«Минск и минчане: 10 веков истории». В городской ратуше около 200 ученых говорят о развитии столицы

07 сентября 2017 20:56
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Новости Беларуси. В городской ратуше накануне юбилея столицы открылась международная научно-практическая конференция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 200 ученых размышляют о развитии столицы и проливают свет на неизвестные факты о древнем городе.

И у каждого жителя с Минском связана своя, уникальная история.

«Минск и минчане: 10 веков истории». В городской ратуше около 200 ученых говорят о развитии столицы-1

Вадим Кошман, заведующий отделом Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Для меня Минск – это город, в который всегда хочется возвратиться, когда ты уезжаешь куда-то хотя бы на несколько дней. Приезжая в город, ты видишь его чистым, уютным, комфортным. Он ничем не уступает ряду европейских городов со своей средневековой и позднесредневековой архитектурой. Город имеет свой характер, свой дух, свой совершенно уникальный облик, который отличает его от других.

Конференция продолжится и 8 сентября. В городской ратуше также можно увидеть и выставку археологических артефактов.

# общество # Фотофакт # День города в Минске-2017 # Вадим Кошман

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