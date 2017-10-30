Минприроды: «Объёмы отходов растут ежегодно»

Новости Беларуси. Сколько в Беларуси накапливается и перерабатывается мусора, обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Руслан Михалевич, начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Опыт показывает за 10 лет, с 2007 года уровень извлечения вторичных материальных ресурсов вырос в 3,5 раза.

То есть, на сегодня 16% – это довольно большая цифра.

Если мы сравниваем с СНГ – и пока надо сравнивать с СНГ, если мы будем сравнивать с Европой, то опыт их работы с твёрдыми коммунальными отходами – порядка 40-45 лет. То есть, мы ещё не достигли этого. И все наши планы, стратегии к этому идут. 2020 год – 25%.

Наше общество производит всё больше и больше мусора? Или это всегда приблизительно соответствует количеству населения?

Руслан Михалевич:

Объёмы отходов растут ежегодно. То есть, цифру, что Вы назвали – 4,3 миллиона – да, каждый год это всё больше и больше.