Минобразования о детском технопарке: учащиеся будут реализовывать проекты, которые интересны экономике

Новости Беларуси. В Минске обсуждали, как нивелировать ущерб от утечки кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Учащиеся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов будут реализовывать определенные проекты, которые интересны реальному сектору экономики. Под руководством ведущих ученых, учителей ведется разработка учебных программ, как подготовки обучающихся, так и программ по подготовке педагогов для работы в детском технопарке. Разработано предложение по системе мотивации труда. Планируется, что детский технопарк в полном формате заработает с начала 2021 года.