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Минобразования о детском технопарке: учащиеся будут реализовывать проекты, которые интересны экономике

20 февраля 2019 13:36
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Новости Беларуси. В Минске обсуждали, как нивелировать ущерб от утечки кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Одно из интересных предложений этого дня – создание национального детского технопарка.

Минобразования о детском технопарке: учащиеся будут реализовывать проекты, которые интересны экономике-1

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Учащиеся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов будут реализовывать определенные проекты, которые интересны реальному сектору экономики. Под руководством ведущих ученых, учителей ведется разработка учебных программ, как подготовки обучающихся, так и программ по подготовке педагогов для работы в детском технопарке. Разработано предложение по системе мотивации труда. Планируется, что детский технопарк в полном формате заработает с начала 2021 года.

Минобразования о детском технопарке: учащиеся будут реализовывать проекты, которые интересны экономике-4

По итогам встречи решено: в ведущих научных организациях страны можно и нужно создавать стартап-центры, а в вузах усиливать практическую составляющую.

# Белорусская наука # общество # Сергей Касперович # Фотофакт

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