Минобразования о детском технопарке: учащиеся будут реализовывать проекты, которые интересны экономике

Новости Беларуси. В Минске обсуждали, как нивелировать ущерб от утечки кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подготовка специалистов, создание биржи патентов: совершенствование научной и инновационной деятельности обсуждали в Минске
Одно из интересных предложений этого дня – создание национального детского технопарка.
Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Учащиеся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов будут реализовывать определенные проекты, которые интересны реальному сектору экономики. Под руководством ведущих ученых, учителей ведется разработка учебных программ, как подготовки обучающихся, так и программ по подготовке педагогов для работы в детском технопарке. Разработано предложение по системе мотивации труда. Планируется, что детский технопарк в полном формате заработает с начала 2021 года.
По итогам встречи решено: в ведущих научных организациях страны можно и нужно создавать стартап-центры, а в вузах усиливать практическую составляющую.