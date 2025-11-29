Минобороны Беларуси поделилось опытом организации военно-патриотического воспитания с коллегами из СНГ

В Москве прошло заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представлял помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Леонид Касинский. Он сделал акцент на важности сохранения исторической памяти. На фоне милитаризации Европы, как никогда важно быть верными заветам своих героических предшественников беречь мир, безопасность и благополучие Родины. На встрече обсуждались актуальные вопросы совершенствования воспитательной работы в войсках, повышения их боеготовности и профессиональной подготовки.