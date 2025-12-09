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Лукашенко: Беларусь рассчитывает в ближайшее время выйти на совместные проекты с Танзанией 

09 декабря 2025 07:01
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Беларусь рассчитывает в ближайшее время выйти на совместные проекты с Танзанией. Об этом говорится в поздравительном послании, которое Александр Лукашенко направил Президенту Объединенной Республики по случаю Дня Независимости Танзании. Глава нашего государства отметил активизацию сотрудничества между правительствами двух стран в 2025 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь рассчитывает в ближайшее время выйти на совместные проекты с Танзанией -2

«Результаты контактов придали серьезный импульс для дальнейшего наращивания взаимной торговли и расширения связей по всем направлениям», – констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил надежду на то, что в ближайшее время стороны выйдут на совместные проекты по обеспечению продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, а также в образовательной, научно-технической и других сферах.

# Александр Лукашенко # Международная политика

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