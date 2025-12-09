Прямой эфир

Новогоднюю ель установили на центральной площади в Марьиной Горке

09 декабря 2025 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские города погружаются в атмосферу праздника: улицы сияют огнями, открываются ярмарки, а главные площади украшают новогодние ели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднюю ель установили на центральной площади в Марьиной Горке-3

Лесная красавица установлена и на центральной площади в Марьиной Горке. Ее высота – 12,5 метра. Металлические конструкции украшены живыми еловыми ветками. Полностью райцентр украсят до 12 декабря.

Новогоднюю ель установили на центральной площади в Марьиной Горке-5

Александр Романчик, заместитель председателя Пуховичского райисполкома:
Делаем светодиодные украшения города, центральных улиц. Основные улицы, которые пешеходные, где проходят все гуляния новогодние. В автостанции установлена карета тоже светодиодная с подсветкой, когда вечером уже сумерки, она красиво смотрится.

Оформление городов направлено на создание уютного и семейного настроения, а также на развитие туристической привлекательности. В каждом областном центре готовят свои уникальные декорации.

# Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
МВД: более 3,5 тыс. наркопреступлений выявили в Беларуси за 2025 год
09 декабря 2025 06:28

МВД: более 3,5 тыс. наркопреступлений выявили в Беларуси за 2025 год

Прокуратура арестовала 18-летнего жителя Могилёва за отрицание геноцида белорусского народа
09 декабря 2025 06:24

Прокуратура арестовала 18-летнего жителя Могилёва за отрицание геноцида белорусского народа

«Амкодор» подпишет дорожную карту с государственными предприятиями Алжира
09 декабря 2025 05:55

«Амкодор» подпишет дорожную карту с государственными предприятиями Алжира