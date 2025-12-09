Новогоднюю ель установили на центральной площади в Марьиной Горке

Белорусские города погружаются в атмосферу праздника: улицы сияют огнями, открываются ярмарки, а главные площади украшают новогодние ели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесная красавица установлена и на центральной площади в Марьиной Горке. Ее высота – 12,5 метра. Металлические конструкции украшены живыми еловыми ветками. Полностью райцентр украсят до 12 декабря.

Александр Романчик, заместитель председателя Пуховичского райисполкома:

Делаем светодиодные украшения города, центральных улиц. Основные улицы, которые пешеходные, где проходят все гуляния новогодние. В автостанции установлена карета тоже светодиодная с подсветкой, когда вечером уже сумерки, она красиво смотрится.

Оформление городов направлено на создание уютного и семейного настроения, а также на развитие туристической привлекательности. В каждом областном центре готовят свои уникальные декорации.