Минлесхоз и ГПК Беларуси обсудили, как работать на участке границы с Украиной

Новости Беларуси. Скоординировать и спланировать действия в складывающейся обстановке. Минлесхоз и Госпогранкомитет Беларуси обсудили, как работать вместе на белорусско-украинском участке границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Скоординировать и спланировать действия в складывающейся обстановке. Минлесхоз и Госпогранкомитет Беларуси обсудили, как работать вместе на белорусско-украинском участке границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание вопросам и пожарной, и пограничной безопасности. Ландшафтные условия на рубежах с Украиной сложные, местность труднопроходимая и заболоченная. Оптимальные решения искали вместе во время рабочей встречи в Давид-Городке.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Министерство лесного хозяйства строило капитальные дороги, потому что их здесь не было, через Ольманские болота, решая две задачи. Первая – это обеспечение безопасности, подъезд пограничных групп. Второе – обеспечение пожарной безопасности наших лесов. Потому что уже тогда были проблемы с украинской стороной в плане трансграничных пожаров.
Андрей Филатов, начальник главного управления охраны границы Госпогранкомитета Беларуси:
Наиболее оптимально в этих условиях современные технические средства охраны границы устанавливать на просеках лесных, противопожарных просеках. Современные технические средства охраны границы позволяют сегодня не только обнаруживать нарушителя на рубеже охраны, но в том числе определять направление его движения.
Для охраны государственной границы используют сейсмо- и радиолучевые датчики, различные типы фотоловушек и другие приборы. Практические мероприятия территориальные органы пограничной службы и лесхозы проведут в регионах.
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