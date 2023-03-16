Минлесхоз и ГПК Беларуси обсудили, как работать на участке границы с Украиной

Новости Беларуси. Скоординировать и спланировать действия в складывающейся обстановке. Минлесхоз и Госпогранкомитет Беларуси обсудили, как работать вместе на белорусско-украинском участке границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание вопросам и пожарной, и пограничной безопасности. Ландшафтные условия на рубежах с Украиной сложные, местность труднопроходимая и заболоченная. Оптимальные решения искали вместе во время рабочей встречи в Давид-Городке.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Министерство лесного хозяйства строило капитальные дороги, потому что их здесь не было, через Ольманские болота, решая две задачи. Первая – это обеспечение безопасности, подъезд пограничных групп. Второе – обеспечение пожарной безопасности наших лесов. Потому что уже тогда были проблемы с украинской стороной в плане трансграничных пожаров.

Андрей Филатов, начальник главного управления охраны границы Госпогранкомитета Беларуси:

Наиболее оптимально в этих условиях современные технические средства охраны границы устанавливать на просеках лесных, противопожарных просеках. Современные технические средства охраны границы позволяют сегодня не только обнаруживать нарушителя на рубеже охраны, но в том числе определять направление его движения.