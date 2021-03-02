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Министр ЖКХ: чтобы устранить все недостатки, нужно ещё более ужесточить или усовершенствовать надзорные функции за качеством

02 марта 2021 17:04
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Новости Беларуси. Строительство жилья с господдержкой, возведение арендных квадратов, экспорт строительных услуг и вопросы совершенствования работы жилищно-коммунальных служб. Эти темы стали главными на заседании Президиума Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр ЖКХ: чтобы устранить все недостатки, нужно ещё более ужесточить или усовершенствовать надзорные функции за качеством-1

Рассмотрели и вопросы совершенствования жилищно-коммунальной системы. Главный критерий качества работы этой сферы – уменьшение обращений граждан. В 2020 году этот показатель удалось снизить на 7 %. В 2021-м перед коммунальщиками стоит задача усовершенствовать работу службы 115. Это хороший инструмент для связи населения с непосредственными исполнителями заказов. Но главное – грамотно наладить обратную связь с людьми.  

Министр ЖКХ: чтобы устранить все недостатки, нужно ещё более ужесточить или усовершенствовать надзорные функции за качеством-4

Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Основная задача – контроль за качеством оказания жилищно-коммунальных услуг. Есть определенный опыт, у нас наработанный в этом направлении. Мы видим преимущества, видим недостатки. Самое главное, чтобы устранить все недостатки, все-таки еще более ужесточить или усовершенствовать надзорные функции за качеством оказания. Это самое важное сегодня – чтобы население страны получало качественные услуги. Естественно, по доступным прозрачным тарифам.  

Министр ЖКХ: чтобы устранить все недостатки, нужно ещё более ужесточить или усовершенствовать надзорные функции за качеством-7

Тем не менее премьер-министр Беларуси отметил, что ряд требований директив главы государства выполняются не в полном объеме. В частности, это касается капитального ремонта жилого фонда, замены тепловых сетей, организации индивидуальной застройки и возведения арендного жилья. Кроме того, не принимаются решения по эффективной работе с твердыми коммунальными отходами и вторичными ресурсами.   

# Проблемы ЖКХ # общество # Андрей Хмель # Фотофакт

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