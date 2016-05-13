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Министр здравоохранения Беларуси: «Уровень кардиологической помощи для наших граждан обеспечен»

13 мая 2016 13:43
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Новости Беларуси. Международный конгресс кардиологов и терапевтов собрал в Минске ведущих специалистов из 9 стран. Представители Беларуси, России, Армении, Канады, Швеции, Боснии и Герцеговины говорили о том, как снизить число внезапных смертей от сердечных заболеваний. Специалисты отметили, что за последние 20 лет в медицине произошел ряд положительных изменений, которые помогли в Беларуси добиться успехов на пути минимизации смертности от инфарктов.  

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
В областных центрах делают уже на областном уровне порядка 70% кардиохирургических вмешательств. А 30% только на республиканском уровне. И, это говорит о том, что уровень кардиологической помощи для наших граждан обеспечен.

Большинство операций на сердце  в Беларуси выполняется в регионах. Начиная с 2009 года, в республике выполнено 205 трансплантаций сердца, в том числе 30 иностранцам. Благодаря передовым методам лечения, при своевременном обращении к врачу, около 70% людей, перенесших инфаркт миокарда в трудоспособном возрасте, выходят на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Медицина # Василий Жарко

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