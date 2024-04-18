Министерством ЖКХ создан оперативный штаб для обеспечения качества воды в Новой Боровой

Министерством жилищно-коммунального хозяйства создан оперативный штаб для обеспечения качества воды в Новой Боровой, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Микрорайон расположен в двух километрах от МКАД в деревне Копище. Недавно жители начали жаловаться на состояние воды из-под крана. Она стала рыжего цвета с примесью и неприятным запахом. Ситуацию оперативно взяли на контроль, вопрос решается. В микрорайон организован подвоз чистой воды.

Шла серая вода из-под крана, когда, допустим, ванную набираешь. И у меня вот фильтр стоит хороший. Вода была с ужасным привкусом.

Видно, что в воде осадок, как песок. Наливаешь ванную, потом сливаешь, тоже видно песок.

Вода бывает темно-коричневого цвета, оставался осадок в ванной, когда сливаешь воду, был темный, темно-серый цвет.

Сергей Мойсюк, начальник диспетчерской службы УП «Минскводоканал»:

Водоснабжение указанного района находится на балансе и обслуживается организацией «А-100 Комфорт». В границах нашей ответственности качество воды соответствует всем требуемым нормам, мы усилили периодичность отбора проб и проводим постоянный мониторинг качества воды. В соответствии с требованием законодательства, «А-100 Комфорт» обязана выполнять весь комплекс мероприятий профилактических, в том числе и периодическую промывку сетей, находящихся на их обслуживании и балансе.

Специалисты увеличили периодичность контроля качества воды. Мониторинг ситуации со стороны властей и специализированных служб будет продолжен.