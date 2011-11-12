Мингорисполком про строительство дома для минских очередников в Смолевичах: Готовы уже закладывать фундамент. В ближайшее время сформируем ЖСПК

Новости Беларуси, Минск. Более тысячи минчан изъявили желание жить в первом городе-спутнике Минск – Смолевичах. Строители обещают возвести здесь не только дома, но и создать инфраструктуру не хуже столичной.

Сейчас с окраины Минска до работы добираешься час в лучшем случае. А от Смолевич до Минска – 40 километров. Есть машина – дороги хорошие. Нет – в помощь городская электричка. Ее планируют пустить совсем скоро.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Готовы уже закладывать фундамент. В ближайшее время сформируем ЖСПК.

Уже готов генеральный план. Первый дом для минчан в Смолевичах рассчитан на 142 квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав – один из первых очередников, кто написал заявление о желании строить жилье в первом городе-спутнике – Смолевичах. Решение с женой приняли сразу. Свежий воздух детям только на пользу.

Вячеслав Кравченко:

Город с каждым годом становится более загруженным. Учитывая то, что нужно растить двоих детей, хочется спокойствия.

Жизнь в городе-спутнике – это хорошая альтернатива жизни в переполненном городе.