Мингорисполком принял решение переименовать все профессионально-технические училища столицы в лицеи

Профессионально-технические учебные заведения столицы в этом году уже приняли около семи тысяч учеников. Практически каждый второй из них станет градостроителем. Правда, статус минских училищ в этом году изменился.

Выпускники этого года поступали в ПТУ, а учатся в лицее. С 1 сентября училища исчезли. 15 городских профессионально-технических учебных заведений превратили в 14 лицеев. Такое переименование учащимся только на руку. Теперь будущие специалисты смогут получить так называемое «ступенчатое образование». То есть профессионально-техническое, как в училище, а потом, перейдя на следующую ступень — среднее специальное образование. В этом году столичные лицеи набрали около трех тысяч учеников именно на строительные специальности.

Елена Семченко, главный специалист отдела профессионально-технического образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Народное хозяйство Минска на протяжении последних лет испытывает большую потребность в кадрах строительного профиля. И наши учебные заведения идут в ногу со временем. Добавляются в учебные планы такие моменты как подготовка рабочих строительных специальностей, умеющих работать с новой облицовкой, утеплением зданий.

Анатолий Павлович, директор 52-го ПТУ, отныне — директор 10-го лицея. Новый статус кузнице строительных кадров официально присвоили с 1 сентября, табличку уже обновили. Под его руководством выпустились уже три тысячи специалистов самой востребованной отрасли — строительной. В столице, из 25-ти существующих учреждений подобного рода, 10 готовят зодчих.

В этом году новоиспеченный лицей обзавелся еще двумя специальностями., востребованными в развивающемся мегаполисе. Для них и оборудовали новую учебную мастерскую. Теперь, наряду с градостроителями, из этих стен выйдут те, кто в будущем стены будет не только возводить, но и украшать: каменщики, облицовщики и мастера отделки.

Анатолий Непочелович, директор УО «МГПТУ №52 строителей имени И.М. Жижеля»:

Каменщик в настоящее время, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, должен уметь выполнять как каменные работы, так и штукатурные и отделку плиткой. Поэтому это востребованная специальность. Заказ уже поступил от многих предприятий, строительных трестов и частных фирм.

А в этом строительном училище, теперь уже лицее, новые специальности решили не вводить. А углубить программу старых. Теперь будущие маляры, штукатуры, каменщики и плиточники будут заниматься больше. Плюс ко всему — дополнительные факультативы. А для желающих освоить смежную специальность — на выбор 21 кружок.

Андрей Федоришкин, заместитель директора по учебно-производственной работе УО «МГПТУ №63 строителей»:

Наверное, многих интересует вопрос: все-таки, в чем какое-то основное отличие профессионального училища от профессионального лицея. На мой взгляд, это именно углубление компонента специальных дисциплин. Мы с этого года разработали систему факультативов именно по тем дисциплинам, которые помогут выпускникам быть приближенными к среднему специальному образованию.

О том, что лицеи шагают в ногу со временем, свидетельствует тот факт, что по городу закрыли 27 специальностей. Это те профессии, которые сегодня менее востребованы. Зато с 1 сентября в столице можно будет освоить около полусотни новых ремесел. Со стартом учебного года появились 52 новые специальности.