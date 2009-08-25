Чем жил Минск 25 августа

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но возможно осталось незамеченным.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ЖИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ПРИСВОИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «МИНЧАНИН ГОДА»

В частности обладателями престижного титула стали заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология» Юрий Островский, главный тренер хоккейной команды «Юность-Минск» Михаил Захаров, директор Национальной библиотеки Роман Мотульский и ещё 10 жителей столицы. Торжественная церемония вручения состоится во время празднования Дня города 12 сентября в театре оперы и балета.

ПОЧЕМУ В ПЕРЕХОДЕ У КОМОРОВСКОГО РЫНКА ЛЮДИ ХОДЯТ ПО ЛУЖАМ?

Уже не первую неделю в переходе источник бьёт ключом, а дорожные службы бьют тревогу. Прохожие вынуждены ходить по лужам вприпрыжку. Две недели назад источник неудобств уже попал в объектив нашей камеры. На поиски таинственного источника отправились коммунальщики. Вариант «прорыв канализации» исключили. По последней версии – это, скорее всего, грунтовые воды.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРЖКИ НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

К своим личным победам столичные веломаны смогут ехать совсем скоро. Дорожная лента длиною более чем в пять километров протянется от Минской кольцевой до лыжероллерной трассы. Уже в день города здесь можно будет идти на обгон. А пока ставку на скорость делают дорожники – в оборот взяли уже предпоследний участок.

В ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ ПОЯВИЛСЯ ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ

Эдакая мини-усадьба: деревенская избушка с расписными ставнями, декоративные стога из мётел, живописное дерево с цветущими вёдрами. И, как символ родной земли – аист в рукодельном гнезде. Правда, в округе – далеко не поместье, а старые стены 22-й столичной школы. В день знаний вместо привычного старого дворика учеников встретит новый колоритный «Родны кут». Так что по дороге к альма-матер они рискуют заблудиться.

ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВУШКИ ПРОТЯНУЛ ПЕШЕХОДА ПОД КОЛЁСАМИ ОКОЛО 30 МЕТРОВ

МАРШРУТКИ ПОПАЛИ ПОД ПРИЦЕЛ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В далёком 1624 году Митрополит Иов Борецкий благословил открытие женского монастыря при Свято-Петропавловской церкви. Ровно 61 год назад решением Мингорисполкома в автозаводском посёлке присвоены названия более чем 21-й улице и 10 переулкам.

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