Минчанин одолжил 67 тысяч долларов и сбежал в Польшу

Новости Беларуси. Следователи Минска в порядке спецпроизводства завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве. Обвиняемый взял в долг у четырех граждан Беларуси в общей сложности 67 тысяч долларов и, не собираясь их возвращать, скрылся в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Минску, дело передано прокурору и готовится к отправке в суд.