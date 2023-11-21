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Минчанин одолжил 67 тысяч долларов и сбежал в Польшу

21 ноября 2023 07:31
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Новости Беларуси. Следователи Минска в порядке спецпроизводства завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве. Обвиняемый взял в долг у четырех граждан Беларуси в общей сложности 67 тысяч долларов и, не собираясь их возвращать, скрылся в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Минску, дело передано прокурору и готовится к отправке в суд.

Минчанин одолжил 67 тысяч долларов и сбежал в Польшу-1

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
В сентябре 2019 года в отношении Бедрицкого возбуждено уголовное дело, после чего он объявлен в международный розыск. В мае 2021 года обвиняемый задержан на территории Польши, однако Министерство юстиции Республики Польша, игнорируя исполнение обязательств по международному сотрудничеству, приняло решение об отказе в выдаче нашей стране Бедрицкого для привлечения к уголовной ответственности.

Благодаря институту специального производства, внедренному в уголовно-процессуальное законодательство Республики Беларусь для защиты интересов граждан, а также реализации принципа неотвратимости наказания, стало возможным окончание предварительного расследования уголовного делу. Следователям для обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более 355 тысяч белорусских рублей.

Минчанин одолжил 67 тысяч долларов и сбежал в Польшу-4

Известно, что фигурант ранее судим не был. До совершения преступлений руководил несколькими частными субъектами хозяйствования, имел карту поляка.

# Мошенничество # общество # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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