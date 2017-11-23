Минчане, в чьих домах заварены мусоропроводы, сэкономят на оплате коммуналки до 35 %

Новости Беларуси. Минск прощается с мусоропроводами в подъездах. Уже перекрыт доступ более чем к 2000 железных ящиков на лестничных площадках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За год, как правило, заваривают 1000 мусоропроводов. Вместе с тем специалисты обустраивают необходимое количество контейнерных площадок на улице.