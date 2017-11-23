Минчане, в чьих домах заварены мусоропроводы, сэкономят на оплате коммуналки до 35 %

Новости Беларуси. Минск прощается с мусоропроводами в подъездах. Уже перекрыт доступ более чем к 2000 железных ящиков на лестничных площадках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Беларуси разработали новые тарифы на вывоз мусора: как это будет работать
За год, как правило, заваривают 1000 мусоропроводов. Вместе с тем специалисты обустраивают необходимое количество контейнерных площадок на улице.
Кстати, минчане, в чьих домах заварены мусоропроводы, смогут сэкономить на оплате коммунальных услуг до 35 %.
Предполагается, что квитанции полегчают уже в 2018 году.
Ведь расходы на обслуживание мусоропроводов обходятся гораздо дороже сбора отходов специальной техникой.
Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В этом квартале выполнены расчеты, находятся на согласовании по услуге обращения с ТКО. Сама система мусороудаления тоже требует затрат, требует выполнения дополнительных видов работ по сравнению с теми домами, у которых мусоропроводов нет.
С этой точки зрения проиндексированы тарифы.
Минчане проявляют активность в заваривании мусоропроводов, ведь на их содержание уходит больше средств, нежели на обустройство контейнерных площадок. Кстати, в большинстве жилых новостроек мусоропроводы или вовсе отсутствуют, или их заваривают по решению самих жильцов.