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Минчане, в чьих домах заварены мусоропроводы, сэкономят на оплате коммуналки до 35 %

23 ноября 2017 21:27
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Новости Беларуси. Минск прощается с мусоропроводами в подъездах. Уже перекрыт доступ более чем к 2000 железных ящиков на лестничных площадках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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За год, как правило, заваривают 1000 мусоропроводов. Вместе с тем специалисты обустраивают необходимое количество контейнерных площадок на улице.

Минчане, в чьих домах заварены мусоропроводы, сэкономят на оплате коммуналки до 35 %-1

Кстати, минчане, в чьих домах заварены мусоропроводы, смогут сэкономить на оплате коммунальных услуг до 35 %.

Предполагается, что квитанции полегчают уже в 2018 году.

Ведь расходы на обслуживание мусоропроводов обходятся гораздо дороже сбора отходов специальной техникой.

Минчане, в чьих домах заварены мусоропроводы, сэкономят на оплате коммуналки до 35 %-4

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В этом квартале выполнены расчеты, находятся на согласовании по услуге обращения с ТКО. Сама система мусороудаления тоже требует затрат, требует выполнения дополнительных видов работ по сравнению с теми домами, у которых мусоропроводов нет.

С этой точки зрения проиндексированы тарифы.

Минчане проявляют активность в заваривании мусоропроводов, ведь на их содержание уходит больше средств, нежели на обустройство контейнерных площадок. Кстати, в большинстве жилых новостроек мусоропроводы или вовсе отсутствуют, или их заваривают по решению самих жильцов.

# общество # Коммунальное хозяйство # Фотофакт # Галина Гилевич

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