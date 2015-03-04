Милиция в Беларуси: слезы у смелых мужчин, стреляющие женщины и служебные романы

Новости Беларуси. Свой профессиональный праздник многие проводят на боевом посту. Работа и в будни, и в выходные становится делом всей жизни. Но не любовью к работе едины.

От звонка до звонка. В свой профессиональный праздник Виталий вряд ли найдет свободную минуту. Начальник оперативной службы сегодня на боевом дежурстве. Отслеживает буквально каждое происшествие в районе и в случае необходимости выезжает на ЧП. Признается, работа вне праздника – для него дело привычное.

Виталий Апанович, временно исполняющий обязанности начальника оперативно-дежурной службы УВД администрации Фрунзенского района Минска:

Мы реагируем на все вызовы, которые поступают к нам в оперативно-дежурную службу. Поэтому без внимания не остается ни один звонок.

Как и положено, он всегда при оружии. Но за 15 лет службы ему посчастливилось ни разу не применить его в действии. Хотя примеры на практике, когда и без перестрелки буквально коленки тряслись, были.

Он до сих пор с дрожью в голосе вспоминает, как в 2014 году мать с двумя детьми сбросилась вниз со столичной высотки. Тот самый случай, когда даже смелый мужчина едва сдерживает слезы.

Виталий Апанович, временно исполняющий обязанности начальника оперативно-дежурной службы УВД Администрации Фрунзенского района Минска:

Люди, которые служат в органах внутренних дел, не задумываются о страхе.

Служебные погоны на хрупких плечах. Кажется, именно они придают Елене еще больше женственности и утонченности. Юрист-международник, она вряд ли когда-то могла представить, что судьба приведет ее в милицию. Но вот уже больше десятка лет женщина на страже правопорядка.

Прямое попадание «в яблочко». Несмотря на то, что Елена по долгу службы большую часть времени проводит в кабинете, по мишеням бьет метко.

Елена Апанович, старший инспектор отделения информационно-аналитического обеспечения УВД администрации Фрунзенского района Минска:

Любой сотрудник, который идет работать в органы внутренних дел, должен знать, что ему придется в любом случае выезжать на места совершения преступлений, правонарушений, на место происшествия.

После работы, которая, к слову, редко когда заканчивается по расписанию, она спешит домой, чтобы успеть встретить с работы супруга.

Приветствие «Как обстановка в районе? Все под контролем» для семьи Апанович традиционное. К слову, познакомились Виталий и Елена тоже на службе 13 лет назад. Тот самый случай, когда работа свела двух людей и объединила в семью.

Сегодня супруги трудятся в одном РУВД. Правда, по долгу службы они пересекаются редко, куда чаще – уже дома, за чашкой чая. Но, кажется, даже в жизни семейной они остаются на боевом посту.

Елена Апанович, старший инспектор отделения информационно-аналитического обеспечения УВД Администрации Фрунзенского района Минска:

Всякое случается в семейной жизни. Те самые носки, которые могут быть заброшены под диван, или не помытая посуда. Это, наверное, преступление, но наказания за это все равно не последует.