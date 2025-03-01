Швед Дюплантис в 11 раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

На соревнованиях во Франции шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис поставил новый мировой рекорд, взяв высоту 6,27 метра. Об этом пишет РИА Новости.

Он побил предыдущий рекорд в 6,26 метра, поставленный в августе 2024 года. Для 25-летнего Дюплантиса это 11-й мировой результат в карьере.

Кроме того, он является двукратным олимпийским чемпионом (2021, 2024), двукратным победителем чемпионатов мира (2022, 2023) и трехкратным чемпионом Европы (2018, 2022, 2024), в том числе и в помещении (2021).