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МО РФ: ВСУ попытались атаковать станцию «Турецкого потока»

01 марта 2025 12:48
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Минобороны РФ сообщило о том, что вооруженные силы Украины попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, чтобы прекратить газоснабжение Европы. Атака с применением трех БПЛА была пресечена силами ПВО, все цели были сбиты на безопасном расстоянии. Станция по-прежнему функционирует в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости.

Это не первый случай атаки Украины на объекты инфраструктуры «Турецкого потока». 11 января российские ПВО обнаружили и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе той же станции.

МО РФ: ВСУ попытались атаковать станцию «Турецкого потока»-1

Фото: pixabay

«Турецкий поток» – трубопровод, проложенный по дну Черного моря и осуществляющий поставки газа в Турцию и Европу. Его пропускная способность достигает 31,5 миллиарда кубометров газа в год. После отказа Киева продлевать контракт на поставку газа через Украину «Турецкий поток» стал главным каналом поставки российского газа в Европу.

# Международная политика

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