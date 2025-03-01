МО РФ: ВСУ попытались атаковать станцию «Турецкого потока»

Минобороны РФ сообщило о том, что вооруженные силы Украины попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, чтобы прекратить газоснабжение Европы. Атака с применением трех БПЛА была пресечена силами ПВО, все цели были сбиты на безопасном расстоянии. Станция по-прежнему функционирует в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости.

Это не первый случай атаки Украины на объекты инфраструктуры «Турецкого потока». 11 января российские ПВО обнаружили и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе той же станции.