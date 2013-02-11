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Михаил Высоцкий, герой Беларуси, ученый и конструктор, отмечает 85-летие

11 февраля 2013 10:45
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Новости Беларуси. У героя Беларуси, ученого и конструктора Михаила Высоцкого сегодня юбилей. С 85-летием выдающегося академика поздравил президент Александр Лукашенко.

Михаил Степанович прошел путь от рабочего до главного конструктора «МАЗа». Созданные под его руководством автомобили получили признание не только в Беларуси, но и во всем мире. Ученый придумал модульную конструкцию автопоезда «МАЗ-2000», который признан автомобилем XXI века. А принципиально новая компоновка большегрузов «кабина над двигателем» в дальнейшем получила распространение во всем мире.

Михаил Высоцкий – автор более 450 научных работ в области машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Юбилеи # Михаил Высоцкий

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