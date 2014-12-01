Михаил Полицеймако: Минск мне представляется большой периной, в которую можно упасть и лежать сколько хочешь

Михаил Полицеймако, актер театра и кино:

Минск – это для меня замечательная такая, очень уютная, домашняя дача. Если вы понимаете, о чем я говорю. Это такое место, где можно подумать, помечтать, что-то пописать, если кто пишет, подышать и, конечно, вкусно поесть.

В Минске есть такая необъяснимая кулинарная нотка. Безусловно, она связана и с продуктами, и с замечательной экологией. Вот этой кислинки, которая мне очень нравится, нет нигде. Это какой-то синтез (то, что в Минске получается). Это связано прежде всего и с воздухом, и с какой-то аурой, и с отношением к еде. Потому что таких драников нет нигде вообще. Я помню, в моем детстве мама делала драники. Они были вкусные. Но когда я приехал в Минск, я понял, что это было не так вкусно, как мне казалось.

И, конечно, люди. Люди, которые искренне тебе рады, которые абсолютно не имеют в характере злобных оттенков. В характере минчанина есть покорность, есть доброжелательность и воспитанность.

Минск мне представляется большой такой периной, в которую можно совершенно спокойно упасть и лежать сколько хочешь.