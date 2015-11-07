Новости Беларуси. МИД Беларуси рекомендует белорусам отменить в ближайшее время поездки в Египет с туристическими целями. Такое сообщение распространило 7 ноября белорусское внешнеполитическое ведомство. Это связано с решением ряда стран ограничить авиасообщение с Египтом. Корректировку полетной программы провели российские авиакомпании, услугами которых пользуются и белорусы. По некоторым данным, сейчас у берегов Красного моря отдыхает около 2 тысяч наших граждан.

После крушения российского аэробуса прошла уже неделя, однако споры и ажиотаж вокруг трагической аварии не утихают до сих пор. Отсутствие официальной информации о том, что же на самом деле стало причиной падения самолета, заставляет мировые авиакомпании пересматривать графики вылетов, туристов – отменять отпуска. Однако как быть тем, кто уже оказался на египетских курортах?

Вадим Кармазин, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Сейчас все делается и со стороны Российской Федерации, и в Республике Беларусь для того, чтобы наши туристы благополучно вернулись на Родину. Несмотря на то, что Российская Федерация установила запрет на полеты именно в Египет, вывоз туристов планируется планово. Это не какая-то эвакуация, это плановый туристов, у которых заканчивается срок отпуска, в том числе он будет распространяться также на белорусских туристов.

Впрочем, жаркие курорты не стали ловушками для белорусов — наши самолеты продолжают приземляться в Египте. А значит, покинуть страну наши соотечественники могут в любой момент.

Как стало известно, национальный белорусский перевозчик сегодня подтвердил, что запланированные чартерные рейсы в Египет будут выполнены. Завтрашние полеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду — состоятся. Российские авиакомпании в эти выходные направят в Египет 93 пустых самолетов. Они и заберут с курортов отдыхающих. На борт самолета туристы смогут подняться по билетам, приобретенным ранее. Им нужно быть готовым к повышенным мерам безопасности. В салон пассажиры могут взять только ручную кладь, багаж будет доставляться грузовым самолетом.

Юлия Матяш, СТВ:

Сейчас в Египте находится около 2 тысяч белорусских отдыхающих. Причем их отпуск на берегу побережья Красного моря не затянется — все вернуться на Родину вовремя.

А вот тем, кто только собирается увидеть пирамиды, МИД Беларуси рекомендует пересмотреть маршрут своего путешествия.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Рекомендуем обратить внимание на корректировку полетных планов российских авиаперевозчиков. И в контакте с белорусскими туроператорами отслеживать возможные решения национального авиаперевозчика по выполнению соответствующих рейсов из Республики Беларусь в направлениях Арабской Республики Египет.

Для туристических операторов сейчас время непростое: телефоны просто разрываются. Ведь многие туристы и правда решили перенести свой отдых за границей. Турфирмы предлагают путевки в другие страны — если и такой вариант не устраивает клиента — ему должны вернуть деньги, но без потраченной на организацию тура суммы.

Многие, правда, закрывают глаза на предупреждения: опытные туристы вспомнят не один случай, когда гости страны массово покидали солнечные берега.

Когда возобновится воздушное сообщение с Египтом, пока неизвестно. Все зависит от результатов расследования катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.