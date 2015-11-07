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На Гомельщине в поселке Уваровичи 24 семьи получили ключи от новых квартир

07 ноября 2015 16:44
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Новости Беларуси. Большое новоселье на Гомельщине. В поселке Уваровичи 24 семьи получили ключи от новых квартир. Строительство обошлось  бюджету в 12,5 миллиардов рублей. С господдержкой в Гомельской области в нынешнем году построено 5 тысяч квадратных метров социального жилья. В ближайшие месяцы  новоселами станут еще 700 многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр  Максименко, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома:
В любом случае, наверное, сегодня человеку самое важное — свое жилье. В каком бы населенном пункте это не было. Если мы это делаем для человека, то это даст определенный толчок развитию это местности, потому что человек останется здесь жить, что самое важное.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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