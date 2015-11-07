Новости Беларуси. Большое новоселье на Гомельщине. В поселке Уваровичи 24 семьи получили ключи от новых квартир. Строительство обошлось бюджету в 12,5 миллиардов рублей. С господдержкой в Гомельской области в нынешнем году построено 5 тысяч квадратных метров социального жилья. В ближайшие месяцы новоселами станут еще 700 многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Максименко, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома:

В любом случае, наверное, сегодня человеку самое важное — свое жилье. В каком бы населенном пункте это не было. Если мы это делаем для человека, то это даст определенный толчок развитию это местности, потому что человек останется здесь жить, что самое важное.