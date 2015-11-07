Новости Беларуси. В Минске возложением цветов к памятнику Ленина и митингом отметили День Октябрьской революции. На площади Независимости собрались представители общественных организаций, дипломатического корпуса, трудовых коллективов и молодежь. Для этих людей идеи равенства, объединения и солидарности трудящихся — актуальны и в наше время. Именно благодаря событиям 7 ноября 1917 года люди получили право на труд, образование, отдых, право участвовать в управлении страной, а народы — на самоопределение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, первый секретарь коммунистической партии Беларуси, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Это наша история, это наши идеи, которые были воплощены. И сегодня, кстати, в Беларуси они тоже неплохо воплощаются.