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В Минске возложением цветов к памятнику Ленина и митингом отметили День Октябрьской революции

07 ноября 2015 16:45
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Новости Беларуси. В Минске возложением цветов к памятнику Ленина и митингом отметили День Октябрьской революции.  На площади Независимости собрались представители общественных организаций,  дипломатического корпуса, трудовых коллективов и молодежь.  Для этих людей идеи равенства, объединения и солидарности трудящихся — актуальны и в наше время. Именно благодаря событиям 7 ноября 1917 года люди получили право на труд,  образование, отдых, право участвовать в управлении страной, а народы — на самоопределение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, первый секретарь коммунистической партии Беларуси, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Это наша история, это наши идеи, которые были воплощены. И сегодня, кстати, в Беларуси они тоже неплохо воплощаются. 

# общество # Праздничные даты # Игорь Карпенко

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