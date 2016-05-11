Международный медиафорум: в Минске собрались свыше 300 экспертов из более чем 20 стран

Новости Беларуси. В ближайшие несколько дней Минск превратится в огромную информационную площадку. XI международный медиафорум «Партнерство во имя будущего» стартовал 11 мая в столице. Он объединит свыше 300 человек из более 20 стран мира.

Это крупнейший и уникальный в своем роде проект в СНГ. За годы существования он стал международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов мировой повестки дня.

Нынешний форум пройдет в контексте знаковой для постсоветского пространства юбилейной даты – 25-летия Содружества, а также особой миротворческой роли Беларуси в условиях сложной геополитической ситуации. Открыли форум символичной церемонией. Участники возложили цветы к памятнику жертвам концлагеря в мемориальном комплексе«Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Айнура Темирбекова, заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики:

Прекрасная дискуссионная площадка, обменяться опытом, информацией, в каком мы сегодня находимся состоянии, куда мы все движемся – в эпоху информационных войн, в эпоху информационной безопасности, в эпоху социальных медиа.